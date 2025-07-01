Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen 2025 Yılı Vekaletle Kurban organizasyonu çerçevesinde yurtiçinde kesimi yapılarak İl Müftülüğü’ne emanet edilen kurban hisseleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi görevlileri 2025 Yılı Vekaletle Kurban organizasyonu uyarınca toplanan kurban hisselerini ilimizdeki birçok ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

İl Müftü Vekili Yasin Baykal’ın öncülüğünde yapılan yardım dağıtımına İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve TDV gönüllüleri katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi