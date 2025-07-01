Kış döneminde resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştiren ekipler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden Çorum’un tüm mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya başladı.

TALEP VE ŞİKÂYETLER YERİNDE DİNLENİYOR

Ziyaretlerde, hem vatandaşların hem de esnafın talep, öneri ve şikâyetleri yerinde dinleniyor. Elde edilen veriler, ilgili müdürlüklere iletiliyor ve gerekli durumlarda hızlı ve anlık müdahaleler yapılarak çözüm odaklı adımlar atılıyor.

Ayrıca, ziyaretler sırasında belediye hizmetlerine yönelik memnuniyet anketleri de yapılarak geri bildirimler toplanıyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından elde edilen veriler doğrultusunda kapsamlı bir rapor hazırlanarak ilgili birimlerle paylaşılacak.

Muhabir: RIFAT KARA