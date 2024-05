Toplantıya Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çorum Esnaf Odaları Birliği, Ziraat Odası, Kasaplar Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Veteriner Hekimler Odası temsilcileri katıldı. İstişare toplantısında Kurban Bayramı döneminde hayvan pazarının işleyişi ve padokların kullanımı konuları ele alındı.

Kurban Bayramı döneminde hayvan pazarlarının açılma süresi ve hayvan pazarında sunulacak hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere oda ve birlik temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Hayvan pazarımız her yönüyle Türkiye’nin en modern hayvan pazarlarından biridir. Kurbanlık alım satımlarının yoğun olacağı bayram sürecinde de hem alıcılar hem satıcılar için güvenli bir ortam sunmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra hayvan pazarı içerisinde oda ve birlikler için oluşturduğumuz irtibat ofisleri de Kurban Bayramı döneminde açık olacak. Hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layık. O yüzden bizler de Çorum Belediyesi olarak hizmetlerin en güzelini yapmaya gayret ediyoruz.” dedi.

Oda ve birlik temsilcileri de Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası bünyesindeki hayvan pazarının Türkiye’nin en iyi hayvan pazarlarından biri olduğuna dikkat çekti. Hayvan pazarı içerisinde oda ve birlikler için oluşturulan irtibat ofislerinin de kendileri için çok önemli bir hizmet olduğuna değinen oda ve birlik temsilcileri, Çorum Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR