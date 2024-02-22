Vali Dağlı ziyarete geleceğimizin teminatı miniklerle buluştuğu gün, eğitimin önemine dair güçlü bir mesaj verdi.

Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve İl Müftüsü Muharrem Biçer başta olmak üzere diğer yetkililerle birlikte Hz. İbrahim Camii ve Şehit Bekir Eren Deniz 4-6 Yaş Kursu’nı ziyaret eden Vali Dağlı, eğitimin çocuklar üzerindeki pozitif etkilerine vurgu yaptı.



Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik ile Şube Müdürü H. Osman Turan’ın da hazır bulunduğu ziyarette sınıfları gezerek miniklerle sohbet eden Vali Zülkif Dağlı, bu yaşta alınan eğitimin çocukların gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.