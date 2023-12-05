Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK’nın kupa tarihindeki en golcü futbolcusu 3 golle Salim Uzun olurken, Salim’i 2’şer golle Ender Acar, Mehmet Keleş, Ali Kireş, Çağlar Yıldızer, Turgay An, Erkut Başkaya ve Cengiz Ötkün takip ediyor. Kırmızı-siyahlı takımın diğer golleri ise Murathan Buruş, Buğraç Han Yalçınkaya, Yiğitcan Gölboyu, İbrahim Selen, Erol Topaloğlu, Osman Bodur, Akın Karaaslan, Kudret Kanoğlu, Berat Ali Genç, Yeldar Yamaç, Burak Gündoğdu, Sebahattin Usta, Abuzer Gaffar Toplu, Yakup Alkan, Mert Sarı, Sinan Kurumuş ve Berkay Can Değirmencioğlu’ndan geldi.