Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yarın, Trabzonspor’la karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 22.maçına çıkacak. Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bu sezonların tamamında Ziraat Türkiye Kupası’nda boy gösterdi. Kırmızı-siyahlı takım, kupada bugüne kadar biri hükmen sonuçlanmak üzere 21 maça çıktı. Çorum temsilcisi, bu maçlarda 10 galibiyet, biri hükmen 11 yenilgi alırken, attığı 34 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

İÇERİDE 12 MAÇ

Ahlatcı Çorum FK, 21 maçın 12’isini evinde oynarken, 6 galibiyet, 6 yenilgi aldı. 23 gol atan kırmızı-siyahlı takım, 19 gol yedi.

DEPLASMANDA 4 KEZ TURLADI

Ahlatcı Çorum FK, 21 maçın 9’unu ise deplasmanda oynadı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 5 yenilgi alan Çorum ekibi, 4 kez adını üst tura yazdırırken, pandemi döneminde, Altınordu ile deplasmanda oynaması gereken maça, takımdaki koronavirüslü futbolcu sayısının fazla olması nedeniyle çıkamamış ve 3-0 hükmen yenik sayılmıştı. Kırmızı-siyahlı ekip, 9 deplasman maçında attığı 11 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

Bu akşamki Trabzonspor maçı Ahlatcı Çorum FK’nın Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 22.maçı olarak kayıtlara geçecek.

2012-2013

Yeni Amasyaspor….4-1

Adana Demirspor….2-1

Ankaragücü……….0-2 D

2013-2014

Ünyespor…………..2-1

Gaziantepspor….2-3 D

2014-2015

Şekerspor………3-1 D

Manisaspor…….5-6 Pen.

2015-2016

Gölbaşıspor…….4-1

Antalyaspor……0-1 D

2016-2017

Bartınspor……….4-1

Manisaspor………3-1 D

Trabzonspor……...1-2

2017-2018

Yozgatspor………2-0 D

Bandırmaspor……1-0 D

Trabzonspor………0-6

2018-2019

Yeni Amasyaspor…0-1 D

2019-2020

Kasımpaşa……….0-1

2020-2021

Eyüpspor………….3-0

Altınordu………….0-3 H

2021-2022

Arnavutköy Bld...0-2

2022-2023

Esenler Erok..4-5 Pen.