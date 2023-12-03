Kırmızı-siyahlı ekip, Adana dönüşü Cumartesi günün izinli olarak geçirirken, bugün 13.00’te, tesislerde toplanıp, 14.30 yaptığı antrenmanla 6 Aralık Çarşamba günü, Trabzonspor’la deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 4.Elemne Turu maçının hazırlıklarına başladı. Haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçti.
YOLCULUK SALI GÜNÜ
Kırmızı-siyahlı ekip bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek. Çorum temsilcisi, Trabzon’a Salı günü gidecek olup, seyahat programı bugün belli olacak.
Öte yandan, Adanaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Geraldo’nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.