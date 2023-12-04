Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trabzon Paparapark’ta oynanacak maçta Süper Lig hakemi Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Saat 21.00’de başlayacak maçta Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını ise Düzce bölgesinden Emrah Ünal ile Kocaeli bölgesinden Cem Özbay yapacak. İzmir bölgesinden Emre Kargın da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

TONUSLUOĞLU İLE İKİNCİ KEZ

33 yaşındaki Direnç Tonusluoğlu, Ahlatcı Çorum FK’nın 2018-2019 Sezonunun Play-Off Yarı Final maçını yönetmişti. 10 Mayıs 2019’da, Çorum’da oynanan maçı Kocaelispor 1-0 kazanmıştı.

İzmirli hakem, Trabzonspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.