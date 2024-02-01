4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U14 Ligi Play-Off grubunda ikinci yarı 4.hafta maçları ile başladı. Dün İtfaiye Sahası’nda oynanan günün ilk maçında lider H.E.Kültürspor ile Vefaspor karşı karşıya geldi. Denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan çıkmadı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Aynı sahada saat 14.00’de başlayan günün ikinci maçında ise Hattuşaspor ile Osmancık Kandiberspor takımları kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma da 1-1 sona erdi.

Bu sonuçların ardından 4.haftaya lider giren H.E.Kültürspor puanını 8 yaparak liderliğini sürdürürken, 5 puana yükselen Hattuşaspor ikinci, 4 puana yükselen Osmancık temsilcisi üçüncü, 3 puanı bulunan Vefaspor ise haftayı yine dördüncü sırada kapattı.

SAHA: İtfaiye.

HAKEM: Ömür Soytemiz.

H.E.KÜLTÜRSPOR: Özgür, Tolga, Mehmet, Ege, Mert, Yiğit, Toprak, Onur, Emir, Yusuf Eren, Yusuf Emir, Berkay, Gökay, Muttalip, Samet, Yiğit.

VEFASPOR: Mustafa, Kuzey, Batuhan, Eymen, Abdulkadir, Alper, Melih, Kayra, Vahit, M.Eren, Elvan, Semih, Yusuf, İsmail, Salim, Alperen, Mevlüt, Emirhan.

GOL: Yok.

SAHA: İtfaiye.

HAKEM: Ertuğrul Boyraz.

HATTUŞASPOR: Batın, Kerem, İbrahim, M.Emin, Mert, Erdem, Merthan, Ömür, Ö.Faruk, Hasan, Efe, M.Eren, Galip, Fatih, Arda, Berkay, Mehmet, Ö.Yasin.

OSMANCIK KANDİBERSPOR: Mehmet, Elvan, Enes, Yılmaz, Anıl, Demir, M.Buğra, M.Eren, Serkan, Ahmet, Metehan, Kerem, Ahmet, Bertuğ, Fatih.

GOLLER: Dk.38 Anıl (Osmancık), Dk.64 Batın (Hattuşa)