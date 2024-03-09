U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Birinciliği maçlarının oynanacağı merkezler belli oldu. Çorum şampiyonu Kültürspor, Amasya grubunda mücadele edecek.

2023-2024 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları 75 ilden 127 takımın katılımı ile 6’şar takımlı 19 grup ve 5 takımlı 1 grupta 14-17 Mart tarihlerinde ve 4’er takımlı 2 grupta 15-17 Mart 2024 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 tarafsız grup merkezinde oynanacak. Çorum şampiyonu H.E. Kültürspor, 14-17 Mart tarihlerinde, Amasya’da düzenlenecek grup birinciliğinde mücadele edecek. Amasya grubunda Kültürspor’la birlikte Samsun, Ordu, Giresun, Yozgat ve Kastamonu temsilcileri yer alıyor.