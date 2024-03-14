U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.kademe müsabakaları bugün Amasya'da başladı.

B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi H.E.Kültürspor gruptaki ilk maçında Giresun temsilcisi 1977 Ballıcaspor ile karşı karşıya geldi. Fındıklı Sahası'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan H.E.Kültürspor maçı 4-0 kazanmasını bildi.

Çorum temsilcisi yarın BAY geçerken, 16 Mart Cumartesi günü aynı sahada ve aynı saatte Yozgat Belediyesi Bozokspor ile karşı karşıya gelecek. Kültürspor bu maçı kazanması halinde A grubun birincisi ile final maçına çıkacak.