Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Müsabakaları 15-17 Mart tarihleri arasında Amasya’da yapıldı. Giresun 1977 Ballıcaspor, Yozgat Belediye Bozokspor ile birlikte B grubunda yer alan Çorum şampiyonu H.E.Kültürspor, ilk maçında Giresun temsilcisini 4-0 mağlup etmişti. İkinci maçında Yozgat Belediyesi Bozokspor ile 1-1 berabere kalan Çorum temsilcisi 4 puanla grubunu lider tamamlayarak A grubu birincisi Samsun Kadıköyspor ile final maçı oynamaya hak kazandı.

Bugün Amasya Fındıklı Stadı’nda saat 11.00’de Samsum temsilcisi Kadıköyspor ile oynanan final maçını 9-1 farklı kaybeden H.E.Kültürspor Türkiye Şampiyonası finallerine 1.kademe müsabakaları sonunda veda etti.