Görüşmede, Alevi-Bektaşi kültürünün korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve Çorum’da yapılması planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının hem ülke genelinde hem de Çorum özelinde yürüttüğü projeler ele alındı.

Toplumsal barışa ve kültürel çeşitliliğe katkı sunacak etkinlikler, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları, cem evlerinin sosyal ve kültürel işlevleri hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı. Esma Ersin, kurumun yeni dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği kültürel ve sosyal projeler konusunda Vali Çalgan’a bilgi verdi.

Vali Çalgan, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’un farklı inanç ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Vali Ali Çalgan, “Toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu tür çalışmalar son derece kıymetli. Gösterdiğiniz hassasiyet ve katkılarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

