Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında düzenlediği kültür turlarıyla binlerce Çorumluyu Türkiye’nin çeşitli yerlerine götüren Çorum Belediyesi, şimdi de 450 kadına yönelik Tokat gezisi düzenliyor. Gezi için 15 Aralık’ta başlayan kayıtlara ilgi yoğun oldu. Geziye katılmak için başvuruda bulunan bin 35 kişi arasından noter tarafından kura çekimi yapılarak 450 kişilik asıl ve 450 kişilik yedek listeler belirlendi.

Turgut Özal Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi öncesi konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliğe imza attıklarını söyledi. Kültür gezilerinin ilk durağının İstanbul olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Bin 800 hemşehrimizi bir gece konaklamalı olmak üzere İstanbul’a götürdük ve hemşehrilerimize İstanbul’un tüm tarihi – kültürel mekânlarını gezdirdik. Hamdolsun, dönüşler çok güzel oldu ve çok fazla dua aldık.” dedi.

Tokat kültür gezilerine bin 35 kadın başvurdu

Tokat’ın görülmeye değer tarihi ve kültürel bir dokusu olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Hemşehrilerimizin bu güzelliği mutlaka görmesini istedik. Şu an bin 35 müracaatımız var. Kura ile belirlenen 450 kişiyi Tokat’a götüreceğiz. Ancak kurada ismi çıkmayanlar üzülmesinler. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek.” dedi. Bir geziye katılanın diğerine katılamayacağını açıklayan Başkan Aşgın, böylece daha çok kişinin kültür gezilerine katılmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, salondaki kadınlarla birlikte noter huzurunda yapılan çekilişe eşlik ederek ilk talihlilerin isimlerini belirledi. Kurada belirlenen 450 kişi, 21 Aralık Çarşamba gününden itibaren kafileler halinde Tokat’ın doğal ve kültürel güzelliklerini görmek için yola çıkacak.

