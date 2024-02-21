Okul Sporları Daire İl Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler Floor Curling İl Birinciliği sona erdi. TED Koleji Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 6 okuldan 48 sporcu katıldı. Kızlarda Deren Bilecen, Duru Özkaya ve Aysima Ablak, erkeklerde ise Emin Abdulkerim, Şehem Mahmut ve Mert Ege Taşdan oyuncu grubu ile mücadele eden Gazipaşa Ortaokulu iki kategoride de şampiyon olarak Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Kızlarda ikincilik kupası Sultan Abdulhamithan Ortaokulu’nun olurken, Sungurlu Kaledere Şehit Bayram Kesek Ortaokulu üçüncü,Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu dördüncü oldu. Erkeklerde ise ikincilik kupası TED Çorum Koleji’nin olurken, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu üçüncü, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise dördüncü oldu.

KARMADA ŞAMPİYON SUNGURLU

Karma kategorisinde ise şampiyonluk kupası Hatice Kısa, Gülcan Kayaer’li Sungurlu Kaledere Şehit Bayram Kesek Ortaokulu’nun olurken, ikincilik kürsüsüne Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu, üçüncülük kürsüsüne Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu, dördüncülük kürsüsüne ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu çıktı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.