Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Basketbol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Kızlarda 3, erkeklerde ise 4 okulun tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği maçlar sonunda kızlarda Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu iki maçını da kazanarak 4 puanla şampiyon olurken, erkeklerde ise 3 maçını kazanan 23 Nisan Ortaokulu 6 puanla şampiyon olmayı başardı. Kızlarda ikincilik kupası 3 puanlı 23 Nisan Ortaokulu'nun olurken, 2 puanlı Mustafa Kemal Ortaokulu ise üçüncü oldu. Erkeklerde ikincilik kupası 5 puanlı Mustafa Kemal Ortaokulunun oldu. Üçüncülük kupasının sahibi 4 puanlı Özel Bahçeşehir Koleji'nin olurken, 3 puanı bulunan Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ise dördüncülük kupasını kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları verildi.

Editör: RIFAT KARA