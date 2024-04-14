Çorumlu inşaat mühendisi Sinan Karamanlıoğlu’nun “Dünyanın En Güzel Çocuğu Yarışması”na aday gösterilen oğlu Onur Karamanlıoğlu, şimdiye kadar dizi ve filmlerde aldığı rollerden sonra, iddialı bir sinema filminin başrolünü oynayacak.

Onur’un sosyal medyada çok izlenen “Ben Atatürk Olacağım” şiirinin ismini taşıyacak filmin yönetmenleri İsmail Lütfi Erol ve Batuhan Çelik. Nazin Medya tarafından yapılacak filmin hikayesi Mustafa Nebi Filik’e, senaryosu ise Doğuş Aslan’a ait. Filmin çekimlerine Haziran ayında başlanacak.