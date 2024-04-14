Çorum Belediyesi bünyesinde 6 aylık geçici süreyle çalıştırılmak üzere 142 beden işçisi, 10 otobüs kaptanı, 48 arazöz şoförü alımı için 3 Nisan'da başlayan başvurular 6 Nisan'da sona ermişti. 6 ay süreli geçici personel alımı, daha önceden de olduğu gibi şeffaflık ve liayakat ilkeleleriyle gerçekleşecek. İşçi alımını kamuoyu huzurunda yapacak olan Çorum Belediyesi, canlı yayınla noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirecek.

ÇOKİŞ internet sitesi üzererinden yapılan başvurularda 142 beden işçisi için 1.611 kişi, 48 arazöz şoförü için 176 kişi, 10 otobüs kaptanı için 65 kişi müracatta bulundu. Müracat sayıları nedeniyle arazöz şöförü ve otobüs kaptanı alımı için 13-14 Nisan tarihlerinde mülakat gerçekleştirildi. 142 beden işçisi alımı için ise noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kurada 1.611 müracat arasından 400 kişinin ismi belirlenecek. 400 kişi arasında mülakatla 142 kişi belirlenecek.

Kura çekimi 15 Nisan Pazar günü yapılacak olan kura çekilişi Çorum Web TV’den canlı olarak yayınlanacak.