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Çorum’un Alaca İlçesi’ne bağlı Küçük Keşlik Köyü’nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure pişirildi.

Köy muhtarlığının organize ettiği ve köy halkı ile çevre köylerden de katılımın yoğun olduğu aşure, köylülerin imece usulü yardımlaşması ile pişirildi. Kerbela şehitleri anısına kaynatılan aşure lokması pay edildi.

Köy Muhtarı Satılmış Samut, Alevi toplumu için Aşurenin önemine değinerek, “Aşure 12 günlük Muharrem Orucu bitikten sonra Kerbela ve diğer bütün şehitlerimizin ruhları için, yollarına bağlılığın, değerlerinin savunucusu olmanın bir gereği olarak yapılıp paylaşılmalıdır. Birlik olarak, yolumuza bağlılığı daha yoğun yaşayarak, kardeşlik ve barış duygusuyla yapılıp paylaşılmalıdır” dedi.