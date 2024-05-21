Okulun 1/A sınıf öğretmeni ve izci lideri aynı zamanda Hitit İzcilik Derneği Başkanı Erden Özer liderliğinde kampa giden izciler çok eğlenceli vakit geçirdi.

Kamp ateşi yakarak ateş başında şarkılar marşlar söyleyen izciler güz el bir kamp dönemi geçirirken, onları izleyen çok sayıda veli de büyük keyif aldı.



FSM İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri (izciler) ve diğer 2. Sınıf, 3. Sınıf ve 4. Sınıflarında okuyan 60 öğrencinin (izci) katıldığı kampta izcilik faaliyetlerine ve etkinlik çadırlarında beceri çalışmalarına ağırlık verildi.

“Kamp izciler için hem eğlence hem eğitim alanıdır” diyen İzci Lideri Erden Özer, izcilerin kamplarda öğrendiği izcilik bilgilerini uygulama fırsatı bulduğunu, aynı zamanda doğada olmanın ye yaşamanın keyfini çıkardıklarını dile getirdi. “İzci kamp yaptığı sürece yaşar sözünden” hareketle her izci kümesini mutlaka kampla tanıştırdıklarını kaydeden Özer, benzer kampların devam edeceğini söyledi.