Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliğinden sonra yine Kulüplerarası Küçük Erkekler Voleybol Grup Birinciliğinde de Çorum’a grup verildi.

Voleybol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kulüplerarası Küçük Erkekler Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları Çorum, Kırklareli, Bolu, Diyarbakır, Muğla-Fethiye, Uşak-Eşme, Aksaray ve Kilis olmak üzere 8 grup merkezinde, 8-11 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Çorum grubunda, Çorum şampiyonu Çorum Belediyespor’un yanı sıra Sinop, Kastamonu, Tokat şampiyonları ile Ankara beşincisi mücadele edecek. Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı final grubuna yükselecek.