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Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler ve Yıldızlar (kız-erkek) Kros İl Birinciliği sona erdi. Kent Park Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışla yıldız ve gençler olmak üzere iki kategoride yapılırken, toplam 92 sporcu katıldı.

2000 metre yıldızlar kategorisinde gerçekleşen yarışlar sonunda kızlarda Büyükdüvenci Ortaokulu’ndan Büşra Cıbır birinci, Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu’ndan Hiranur Sarıçil ikinci, Merkez YBO’dan Zeynep Yağlı üçüncü, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’ndan Nilsu Şahin ise dördüncülüğü elde etti. Yıldız kızlarda takım sıralamasında ise birincilik kürsüsüne Hacı Bektaş Veli Ortaokulu çıkarken, Merkez YBO ise ikinci oldu.

Yıldız erkekler takım sıralamasında ise Merkez YBO birinci, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu ikinci, Oğuzlar Ortaokulu üçüncü, Kocatepe Ortaokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

3000 metre gerçekleşen genç kızlar A kategorisinde ise Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Cansu Kiraz Koç birinci, Spor Lisesi’nden Sudenaz Koçak ikinci, Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden Şevval Demirezen üçüncü, Aleyna Metin ise dördüncü oldu. Genç kızlar B kategorisinde ise Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden Selin Kambik birinci, Yaren Köymen ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden Berru Yağmur Ertaşmış üçüncü, yine Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden Esme Zelal Alkan ise dördüncü oldu.

Genç kızlar A kategorisinde ise genel sıralamada Mehmetçik Anadolu Lisesi birincilik kürsüsüne çıkarken, Çorum Spor Lisesi ikinci, Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

5000 metre genç erkekler A kategorisinde Spor Lisesi’nden Mustafa Güler birinci, Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Ömer Karakurt ikinci, Zafer Tülek üçüncü, Emir Osman Aydoğmuş dördüncü oldu. Genç erkekler B kategorisinde ise Şehit Mustafa Solak AİHL’den Aykut Köstek birinci, Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden Emirhan Deniz ikinci, Spor Lisesi’nden Ömer Asaf Taşkoyan üçüncü, Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ramazan Tuna ise dördüncülüğü elde etti.

Genç erkekler takım sıralamasında ise zirvenin sahibi Bayat Şehit Osman Arslan Anadou Lisesi lurken, Spor Lisesi ikinci, Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.