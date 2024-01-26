Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 20.hafta maçında yarın (27 Ocak Cumartesi) İzmir temsilcisi Göztepe’yi konuk edecek.

Teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta’nın getirilmesinden sonra adeta uçuşa geçen Ahlatcı Çorum FK, son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4.sıraya kadar yükseldi ve ikinci takımın da Süper Lig’e direkt yükseleceği ligde, 5 puan farkla 4.sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta, deplasmanda Giresunspor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetin moraliyle Göztepe’nin karşısına çıkacak olan Ahlatcı Çorum FK’da hedef mutlak galibiyet. Kırmızı-siyahlı takım, galip gelerek Süper Lig potasıyla farkı biraz daha kapatmayı hedefliyor.

Zorlu maç öncesinde Atakan Cangöz ve yeni transfer Emircan Altıntaş’ın sakatlıkları devam ediyor.

Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov’la çıkışa geçen Göztepe de Ahlatcı Çorum FK gibi 7 maçta 6 galibiyet aldı. Bu periyotta 1 yenilgisini bulunan İzmir temsilcisi, Çorum’da galip gelerek hem ikinci sıradaki yerini korumayı, hem de ilk yarıda sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşını almanın hesaplarını yapıyor.

33 puanlı 4.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 38 puanlı 2.sıradaki Göztepe arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Ankara bölgesi A klasman hakemlerinden Burak Olcar yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Burak Olcar’ın yardımcılıklarını ise Diyarbakır bölgesinden Emre Doğu ile Balıkesir bölgesinden Sabri Öğe yapacak. Ankara bölgesinden Emre Kaan Çalışkan da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.