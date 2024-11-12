Ekonomide sıkılaşma adımlarının etkisiyle kredi kullanımı azaldı, kredi kartı kullanımı patladı.

10 ayda kartlı alışveriş borçları yüzde 63 yükseldi. Bireysel borç bakiyesi 1,6 trilyon liraya yükseldi.

Bu bakiyenin 1,1 trilyon liralık kısmını ise tek çekim alışveriler oluşturdu. Sınırlamaların etkisiyle taksitli alışverişler daraldı.

Enflasyona paralel artan kart kullanımı, sabit gelirli vatandaşın kredi kartı kullanımını artırdığını ortaya koyuyor.

10 AYDA 30 MİLYAR LİRA BORÇ

Takibe düşen kredi kartı alacaklarındaki büyüme dikkat çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) verilerine göre, 5 Ocak'ta bireysel kredi kartlarında toplam takibe düşen alacak miktarı 16 milyar lira iken, 1 Kasım'da bu rakam yaklaşık 46 milyar liraya çıktı.

Yani toplam takibe düşen alacak miktarının üçte ikisi olan 30 milyar liralık tutar bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşti.

İLK ADIMI KAMU BANKASI ATTI

Son dönemlerde kamuoyunda kredi kartlarına ödeme kolaylığına dair beklentiler öne çıktı.

Bu konuda ilk adım Vakıfbank'tan geldi. Banka, kredi kartı borcunun asgarisini ödeyip kalan tutarı yüzde 4,25 yerine yüzde 0,99 faizle 2 ay erteleme ya da 4 ay taksitlendirme imkanı tanıdı.

Diğer bankaların benzer bir adım atıp atmayacağı ise merakla takip ediliyor.

KREDİ KARTI FAİZLERİ YÜKSELDİ

Kasım ayı itibarıyla kredi kart faiz oranlarında düzenlemeye gidildi. Faiz oranlarının belirlenmesinde borç miktarı göz önünde bulunduruldu.

Merkez Bankası'nın kararına göre daha düşük borcu olan kart kullanıcısı daha az faiz ödeyecek.

Kredi kartı faiz oranları şu şekilde:

Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50

25 bin - 150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25

150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75

Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı yüzde 5

KREDİ KARTLARINA YAPILANDIRMA

Eylül ayında kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin önemli bir karar hayata geçirildi.

Karara göre 26 Eylül'den önce asgari ödemesi yapılmayan kredi kartları için 60 aya kadar yapılandırma imkanı tanındı.

Yapılandırmada kullanılacak faiz oranı yüzde 3,11 belirlendi.

Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edilebileceği açıklandı.