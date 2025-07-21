İktidara yakınlığıyla bilinen Yazar Sevda Türküsev, dikkat çeken bir tatil çıkışında bulundu. Katıldığı bir programda kredi çekip tatile gidilmesine ilişkin sert yorumlarda bulunan Türküsev, “Bu soruyu İlber Ortaylı'ya sorduğunu farz ediyorum ve cevap veriyorum: Geri zekalı bunlar” dedi. Türküsev'in bu yorumuna Yatırım ve Finans Danışmanı Emre Şirin ise Türküsev'e “Geri zekâlıya anlatır gibi' anlatabiliriz” diyerek çıkıştı.

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar tatil arayışı içerisine girdi. Fakat tatil bölgelerindeki fiyatların yüksek seyretmesi birçok vatandaşı tatilden mahrum bırakıyor... Vatandaşlar tatile gitmek için kredi dahi çekerken Yazar Sevda Türküsev'den çarpıcı bir açıklama geldi.

“GERİ ZEKÂLI BUNLAR”

Türküsev katıldığı programda kredi çekip tatile gidenler için ağır ifadelerde bulundu. Türküsev o açıklamasında şu ifadelerde bulundu.

“Arkadaşlar kredi çekip tatile gitmek, gerçekten siz hayatı paranoyaya bağlamışsınız demek. Kredi çekip tatile gittiğinizde borç yükünün altına giriyorsunuz. Belli bir geliri olan, kirada oturan kişiler kredi çekip tatile gidiyor. Sonra ağlıyorsunuz para yetmiyor diye.

Bu soruyu İlber Ortaylı'ya sorduğunu farz ediyorum ve cevap veriyorum: Geri zekâlı bunlar. Yaşlanınca ben de onun gibi olacağım herhalde.”

"GERİ ZEKALIYA ANLATIR GİBİ..."

Türküsev'in tepki çeken bu açıklamasına ekonomist, Yatırım ve Finans Danışmanı Emre Şirin'den sert bir yanıt geldi.

Şirin, Türküsev'e “Biz bu hanımefendi gibi kimseye hakaret edemeyiz ama 'geri zekâlıya anlatır gibi' anlatabiliriz artık literatüre girdi bu" diyerek yanıt verdi.

Şirin sözlerini şöyle sürdürdü:

“HALK CENNET VATANDA AYAĞINI DENİZE SOKAMIYOR”

“Şöyle ifade edelim hanımefendiye; Türkiye'de çalışan kesimin yarısı açlık sınırının altında, ona yakın ücretleri ve emekliyi de hesaba kattığımızda Türkiye'nin yüzde 65'i-70'i açlık sınırı ya da ona yakın durumlarda yaşıyor.

86 bin lira yoksulluk sınırı, 26 bin lira açlık sınırı ve insanlar evine ekmek götüremiyor, siz bu insanlar geri zekâlı mı bu insanlar kredi çekip tatile gidiyor diyorsunuz. İnsanlar demek ki bu insani, insan onuruna yaraşır hakkı olan tatil yapabilme hakkını kullanamıyor demek ki.

Bu halk 3 tarafı denizlerle çevrili cennet vatanda ayağını denize sokamıyor.

Çoluğu çocuğu istiyorsa, kendini sıkıntıya sokma pahasına tatil de alabilir insanlar, anne bana sonuçta bu insanlar.”

Kaynak: sozcu.com.tr