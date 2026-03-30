Çorumlu Ahmet Berksun, emeklilik sonrası başladığı simitçilikte, “Bursa’nın ünlüleri” arasına adını yazdırmayı başardı.

Takım elbise ve kravatla simit satan Ahmet Berksun, Bursalılar tarafından “Kravatlı Simitçi” ve “Protokol Simitçisi” olarak tanınıyor.

Son olarak As TV, Çorumlu Ahmet Berksun’la ilgili güzel bir haber yaptı. Ahmet Berksun’un, kravatını takıp takım elbisesini giyerek evinden çıkışı, fırından simitleri alışı ve Bursa çarşısına çıkışı, görüntülü olarak ekrana getirildi.