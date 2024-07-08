İnsanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’te mührü bulunan, tarihin en güçlü kadın figürlerinden, Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın sesi, binlerce yıl sonra Hattuşa’nın suskun sokaklarında yankılandı.

Puduhepa’nın yaşam öyküsünü kurgusal bir dille anlatan Kraliçe Puduhepa tiyatro oyunu, Hattuşa surları önünde kurulan sahnede Boğazkale halkı ile buluştu. Oyun, Çorum Devlet Tiyatrosu’nda da sahnelendi.

Sanat çalışmalarını İzmir’de sürdüren Arkadaş Sanat Akademi oyuncularının rol aldığı oyunu Erdal Şahin yazdı ve yönetti.

Tarihi mekânda, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’ın ve Belediye Başkanı Adem Özel’in desteği ile sahnelenen oyun Hattuşa’daki gezginler ve halk tarafından ilgiyle izlendi.

Oyun, yeni tiyatro sezonunda İzmir’de de sergilenecek.