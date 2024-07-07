Çorum’un tanınmış sanat insanlarından, eğitimci-ressam, ebru sanatçısı Nilgün Ayşecik Çevik’in
ağabeyi Hüseyin Şecaattin Erkoç (69), Cuma günü, 24 günden beri yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Yetiştirme Yurdu Müdür Yardımcılığı’ndan emekli olan, İklime Erkoç’un eşi, Bahadır ve Bahar Erkoç’un babaları Hüseyin Şecaattin Erkoç’un cenazesi, Cumartesi günü Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ