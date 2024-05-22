KPSS LİSANS GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NE ZAMAN?

Genel yetenek ve genel kültür sınavı 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

Eğitim bilimleri ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.

KPSS LİSANS GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NE ZAMAN?

Genel yetenek ve genel kültür sınavı 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

Eğitim bilimleri ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

KPSS alan bilgisi 1. oturum 20 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

2. oturum ise aynı gün saat saat 14.45'te başlayacak.

3.oturum ise 21 Temmuz 2024 saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

3 oturum şeklinde yapılacak KPSS alan bilgisi sınavları için geç başvuru tarihi 22-23 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVI NE ZAMAN?

ÖABT sınavı 4 Ağustos 2024, saat: 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı sınavı aynı gün saat 14.45'te yapılacak.

KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVI BAŞVURU TARİHİ

ÖABT, geç başvuru tarihi 22-23 Mayıs 2024 olarakaçıklandı.

2024 KPSS LİSANS SINAV ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL

