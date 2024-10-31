Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Koza Çorba firması, fuarda yatırımcılarla görüşme yaparak, sundukları avantajı ve büyüme hedeflerini paylaştı.

Koza Çorba yetkilileri, fuar izlenimlerini şu şekilde dile getirdi:

“Fuar boyunca, potansiyel yatırımcılarımızla bir araya gelerek markamızın büyüme vizyonunu ve hedeflerini paylaştık.

Fuara katılımımız, bize potansiyel yatırımcılarımızla daha derinlemesine görüşmeler yapma fırsatı sundu. Yüz yüze yapılan görüşmelerde, yatırımcıların markamızdan beklentileri ve Koza Çorba’nın sunduğu avantajları detaylı bir şekilde ele aldık. Yatırımcılar, markamızın güçlü altyapısı, eğitim desteği ve piyasa stratejileri hakkında bilgilendirildi. Katılımcılar, Koza Çorba’nın sunduğu desteklerle kendi işlerini büyütme ve başarılı bir bayilik işletmecisi olma yolunda cesaretlendiklerini ifade ettiler.

Fuar, sektördeki önemli oyuncularla networking imkânı sunarken, Koza Çorba olarak biz de bu fırsatı değerlendirip, markamızı Türkiye’nin en iyi markalarından biri haline getirmek adına önemli adımlar attık. Yatırımcılarımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, iş birliklerimizi güçlendirme ve yeni bayilik anlaşmaları imzalama yolunda büyük bir fırsat sağladı.

Koza Çorba, kaliteli ürün yelpazesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektördeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimcilerle buluşarak, onları Koza Çorba ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Katıldığımız bu organizasyon, markamızın büyüme stratejilerini geliştirmede ve yeni yatırımcılarla tanışmada büyük bir rol oynamıştır. Gelecek dönemde de bu tür etkinliklere katılarak, marka bilinirliğimizi artırmayı ve yatırım fırsatlarımızı genişletmeyi sürdüreceğiz.

Koza Çorba olarak, Türkiye markası olma yolundaki kararlılığımızla yolumuza devam ediyoruz. Bizi takipte kalın!”