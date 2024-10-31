İddiaya konu olan güzellik merkezinde yaklaşık 2 hafta önce dövme silme işlemi yaptıran Ş.E. ‘nin kolunda yanma, su toplama ve şişme oldu. Kolunda bir terslik olduğunu fark eden genç kız işlemden 3 gün sonra güzellik merkezine giderek kolunu gösterdi.

Güzellik merkezi genç kıza “Bu durum normal” diyerek 2 bin liraya krem sattı ve bu kremi kullanması gerektiğini söyledi.

Yaşadığı 2 haftalık süreci anlatan Ş.E., "Güzellik merkezi kolumdaki yanığın ardından bana ‘Size öğrenci indirimi yapıyoruz’ diyerek 4 bin liralık kremi 2 bin liraya sattı. 3-4 kremi karıştırdıklarını söylediler. Daha sonra dövmem soyulduğunda gittiğimde bu kremi kullanmayı bırakmam gerektiğini belirttiler. Dün yayınlanan haberleri gördüğümde şüphelerim arttı. Hemen hastaneye gittim. Birkaç işlem uyguladılar. Şimdi doktor kontrolünde antibiyotik kremler kullanıyorum.” dedi.

Bu güzellik merkeziyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Ş.E., kadınlara da “İyice araştırmadan hiçbir yerde işlem yaptırmayın. Hiçbirimizin canı bu kadar değersiz değil. Ben yaklaşık 2 haftadır sadece yatıyorum, kolumdaki yaralar geçsin diye bekliyorum. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim.” tavsiyesinde bulundu.