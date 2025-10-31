Ankara'da 40 yılı aşkın yaşadıktan sonra emekli olup köyüne dönen pizza ustası Ahmet Çelik, atadan kalma evinin bahçesine açtığı pizzacıda talebe yetişmeye çalışıyor.

Başkentte yıllarca pizza ustası olarak çalışan 3 çocuk babası 58 yaşındaki Ahmet Çelik, büyük şehrin koşuşturmasından yorulduğunu fark edince köyüne dönmeye karar verdi.

Vefat eden anne babasından kalma Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Hanefi köyündeki evi elden geçiren Çelik, bahçeye de çevresindekilerin "tutmaz" dediği pizzacı fırını açtı.

Çorum merkeze 84, Osmancık ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki köyünde taş fırın ile 3 masalık salondan oluşan pizza dükkânını eşi Birgül, kayınvalidesi Münevver Çakır ve halasının oğlu ile işletmeye başlayan Ahmet Çelik, kısa zamanda çevrede tanınır hale geldi.

Sosyal medyanın da etkisiyle Çorum'un yanı sıra Kastamonu, Sinop, Amasya ve Samsun'un ilçelerinde de tanınan Çelik, tahmin ettiğinin üzerinde talep görünce iş yerini büyütme kararı aldı.

Yaz sezonunun bitişiyle 100 metrekarelik yeni bir salonun inşasına başlayan Çelik, pizzacının çiçeklerle süslenen bahçesine 8 kameriye yaptırarak, müşterilerine daha geniş bir alanda hizmet vermeye hazırlanıyor.

“MÜŞTERİLERİ EVİMİZE GELMİŞ

MİSAFİRLER GİBİ GÖRÜYORUZ”

Ahmet Çelik, insanlara güzel bir hizmet sunduklarına inandığını söyledi.

Bölgede kısa sürede tanındığını belirten Çelik, “150 kilometre uzaklıktaki Kastamonu'nun Tosya ilçesi, Çorum'un Osmancık, Kargı ilçeleri, Amasya'nın Merzifon ilçesi başta olmak üzere çevredeki bütün yerleşim yerlerinden misafirlerimiz oluyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşıyoruz. Yer sıkıntısı oluyor, bu nedenle salonumuzu büyütüp bahçemizi de düzenlemeye başladık. Talep çok fazla” dedi.

Gelenlerin çok memnun kaldığını, internet yorumlarında henüz hiçbir şikâyet almadıklarını dile getiren Çelik, “Bizim evimiz de burası olduğu için müşterileri evimize gelmiş misafirler gibi görüyoruz ve öyle hissettiriyoruz. Burada eşim, kayınvalidem var ve yaz döneminde çocuklarım geliyor. Halamın oğlu Mehmet Kayalı da yardıma geliyor. İnsanlar uzaktan geldiği için onları misafir olarak kabul edip, onlara hizmetimizi sunup mutlu şekilde ayrılmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

“EŞİMİN EVLENDİĞİNDEN BERİ

İŞ YERİ AÇMA HAYALİ VARDI”

Ahmet Çelik'in eşi Birgül Çelik ise köy hayatını sevdiğini, Ankara'dan dönünce problem yaşamadığını anlattı.

Başlangıçta yılın yarısında Ankara'da, yarısında köydeki evde kalmayı planladıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

“Eşimin evlendiğinden beri iş yeri açma hayali vardı, sonunda eşim amacına ulaştı. 6 ay köyde, 6 ay Ankara'da kalırız diye düşündük ama bizim tahmin ettiğimizden fazla potansiyel oluştu. Gelen misafirlerimiz çok memnun, biz memnunuz, eşim iş yeri açtığı için çok mutlu. Biz de ona destek olmak için annemle birlikte buradayız.”

Köy muhtarı Muzaffer Özüdoğru ise pizzacı açıldıktan sonra köyün kalabalıklaştığını, özellikle hafta sonları köyde yoğunluk yaşandığını ifade etti.

