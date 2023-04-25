14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerle ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam eden MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, dün de İskilip, Bayat ve Sungurlu’da köylerde düzenlenen mevlit ve düğünlere katıldı.

Bayat İlçesi’ne bağlı Toyhane Köyü’nde mevlid programına katılan MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı, köy halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Kayrıcı’ya MHP 3. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Lek, İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı ve Bayat İlçe Başkanı Bekir Güngör de eşlik etti. Ardından Çavuşcu Köyü muhtarının evladının nişan merasimine katılarak ömür boyu mutluluklar dileyen Kayrıcı, Aşşağı Fındıklı Köyü’nde Yüksel Cankaloğlu’nun oğlu ile Beşkız Köyünde Şükrü Çaylan’nın oğlunun düğününe de katılarak mutluluklarına ortak oldu.

Katıldığı programlarda vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, hhl-hatır sorarken, sorunlarını da dinledi. 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsederek destek isteyen Vahit Kayrıcı’ya köylülerde sorunlarını aktarıp, taleplerini ilettiler.

Köylülerin her sorununu kendi sorunlarını olarak gördüklerini, her talebi de baş tacı olarak gördüklerinin anlatan MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, Türkiye’ye doyuran köylü vatandaşlarımıza ne yapsak azdır. Üretimin bel kemiğini çiftçilerimiz oluşturuyor. O nedenle köylülerimizin mahsullerinin para etmesi, besilerinin karın doyuracak düzeye gelmesi için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Mazot, tohumluk, gübre, elektrik, ilaç gibi girdi maliyetleri Cumhur İttifakı ile birlikte mesele olmaktan eninde sonunda çıkacaktır. Yaparsak biz yaparız, yaparsa MHP ve Cumhur İttifakı yapar ve mutlaka başarır” dedi.

Kayrıcı, vatandaşlardan seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM’de güçlü şekilde temsil edilmesi için de milletvekilliğinde MHP’ye oy vermelerini istedi.

(Haber Merkezi)