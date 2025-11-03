Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya Köyü’nde kurulmak istenen taş ocağına karşı köylülerin tepkisi devam ederken, köylülere bir destek de merkezi Ankara'da bulunan Hitit Dernekler Federasyonu yöneticileri ile Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinden geldi.

Taş ocağının bulunduğu alana kadar “Çelikler defol, bu topraklar bizim”, “Havamıza, suyumuza dokunmayın”, “Köylüyüz, haklıyız, kazanacağız” sloganlarıyla yürüyen grup, daha sonra burada bir basın açıklaması yaptı.

“ALTERNATİF TAŞ OCAĞI BULDUK, ANCAK BİZİ HİÇE SAYIYORLAR”

Tren projesine karşı olmadıklarını kaydeden Köy Muhtarı Tayfun Tunç, “Alternatif taş ocağı yerleri bulduk. Şirket, bizi hiçe sayıp gösterdiğimiz yere gitmedi. Israrla köyün içine taş ocağı kurdular. İnsanlarımızın, hayvanlarımızın sağlığı için, doğamız ve havamız için köyün içine taş ocağı istemiyoruz. Köyümüzün hemen karşısında bulunan tepenin arkasında aynı kalitede taş temin edilebileceğini yetkililere ilettik. Orası da köyümüzün arazisi. Ancak oradaki çalışmaya her türlü desteği veririz. Yeter ki köyümüzün içerisine taş ocağı kurulmasın” dedi.

“ÇED RAPORU HAKKINDA KÖYLÜLERE BİLGİ VERİLMEDİ”

Karakaya Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Taş Ocağı Platformu Sözcüsü Servet Demirkaya, proje kapsamında yılda 3,5 milyon ton taş üretileceğini ifade ederek, “Taşocağı bizim köyümüzün hemen dibinde. Yıllık 100 bin kamyonla taşınacak. Bu, ayda 970, günlük 330 kamyon demek. Çorum-Sungurlu karayolu üzerinde taşıma yapılırken tarım topraklarımız bu kamyonların altında kalacak. Gelincik Deresi dediğimiz köyümüzün sulu tarımlarına hitap eden dere kuruyacak ve bugüne kadar yapılan tarım bitecek” dedi.

Nisan ayından bu tarafa mücadele verdiklerini kaydeden Demirkaya, Valiliğin yetkisiz şekilde ÇED onayı verdiğini söyledi. Demirkaya, “ÇED raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermesi gerekiyor. Vali ancak araştırma yapar, bakanlığa yazar. ÇED veremez” dedi.

Köylülerle hiçbir toplantı yapılmadığını, bilgi verilmediğini, raporun yüzlerine okunmadığını belirten Demirkaya, “Eğer ÇED raporuna uygunluk yazısı verdiler ise getirecekler köy muhtarına ibraz edecekler ve köy muhtarına ‘Biz şu gün geliyoruz, bunu burada köylünün yüzüne okuyacağız’ diyecekler. Biz de diyoruz ki, maden uygunduysa neden bunu köylünün yüzüne okumadınız?”

Muhabir: Haber Merkezi

Yalnızca Karakaya’nın değil, bölgedeki diğer köyler ve tarihin de tehdit altında olduğunu söyleyen Demirkaya, “Küçükkeşlik ve Narlı köyü de zarar görecek. Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Alacahöyük de zarar görecek. Turizm Bakanlığı nasıl böyle bir projeye ÇED olumlu verdi, anlamıyoruz” ifadelerini kullandı.HDF Meclis Başkanı Dr. Atilla Ilıman da köyün 400 metre ilerisinde dinamit patlatılacağını ve çalışmaların buradan köyün içine kadar devam ettirileceğini öğrendiklerini belirterek, “Burada insanların yaşam hakkı var. Doğanın, toprağın ve tüm canlıların yaşam hakkı var. Bu hakka hepimiz sahip çıkacağız” dedi.