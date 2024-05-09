Kırmızı-beyazlı ekibin, yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanının ısınma ile başlayıp koordinasyon çalışmasıyla devam ettiği, yarı sahada pas odaklı çalışmayla da sona erdiği belirtildi.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak’ın antrenman içerisinde futbolcularına sürekli uyarılarda bulunduğu ve Ahlatcı Çorum FK maçının önemine dikkat çektiği kaydedildi. Koşukavak’ın, “Herkesin şansı eşit. Biz kazandığımız takdirde diğer maçların sonuçlarını bekleyeceğiz. Biz iyi oynadığımız sürece skorun geleceğine inanıyorum.

Son düzlükte böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Hala şansımız var. Sizden ricam, saha içindeki direktiflerimi uygulamanız. Çok yıpranmadan oynamamız gerekiyor. Final maçı. O yüzden de sizden de ricam, dinlenme olaylarına dikkat etmeniz.

Buraya kadar getirmişiz, kazanacağız. Ondan sonrasına bakacağız. Bizim ve onlar için de kolay bir maç olmayacak, biz kazanıp bekleyeceğiz. Kazanmak sizin elinizde” dediği aktarıldı.