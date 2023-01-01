KOSGEB Çorum İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılarak kurumun yeni yerine taşındığı belirtildi.

Buna göre yapılan açıklamada, “Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren KOSGEB Çorum Müdürlüğü 29.12.2022 tarihi itibariyle yeni hizmet yerimiz olan Karakeçili Mah. Gazi Cad. No:55 (Çorum Valiliği Ek Bina Kat: I) adresinde hizmet vermeye devam edecektir” görüşüne yer verildi.

(Aliye ÖNCEL)

