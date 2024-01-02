Çorum İli Mecitözü İlçesi Yukarı Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği’nin olağan genel kurul toplantısı geçtiğimiz günlerde köy konağında yapıldı. Kongrede yapılan seçimler sonucu derneğin yeni yönetimi oluşurken, başkanlık görevine ise geçmiş dönem başkanlarından Hikmet Yavuz seçildi. Mevcut Dernek Başkanı Celal Şahin ise kendi isteği ile yeni dönemde görev almadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda, gündem maddeleri görüşüldükten sonra yeni yönetim oluşturuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin daha sonra kendi arasında yaptığı görev dağılımı sonucu Başkanlığa Hikmet Yavuz getirilirken, Çelebi Kavuklu Başkan Yardımcısı, Ali Topcu Muhasip Üye, Murat Uysal Sekreter ve Ertan Özçetin üye olarak yönetimde görev aldı.

“AKTİF KÖY DERNEĞİ OLARAK

ETKİNLİKLERİMİZ SÜRECEK”

Dernek Başkanı Yavuz, önceki dönemde eğitim, çevre duyarlılığı, dayanışma, sosyal farkındalık ve özel gün etkinlikleri düzenlediklerini, bu tür faaliyetleri yeni dönemde de devam ettireceklerini belirterek, “Geçmiş dönemde tarımda gübreleme teknikleri, arı yetiştiriciliği, uygulamalı meyve budama teknikleri eğitimleri, kadınlar günü, anneler günü, babalar günü, engelliler ve yaşlılar haftası etkinlikleri, çiğdem gezme ve çiğdem aşı, dayanışma şenlikleri, mezarlık, park ve çevre temizliği, cem ve aşure etkinlikleri gibi birçok faaliyetler düzenledik. Köy konağı, cami bakım onarımına ve köyün altyapı çalışmalarına katkılar sağladık. Yeni dönemde de bu tür etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Celal Şahin’e hizmetleri ve katkıları nedeniyle teşekkür eden Yavuz, aldıkları görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacaklarını, köyün güzelleştirilmesi, gelişmesi, insanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, köyün sorunlarının çözümü için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.