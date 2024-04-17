Çorumlu güreşçi Berat Veli Körpeş, Sivas’ta düzenlenen Ahmet Ayık U15 Erkekler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında birinci oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI BLETİ ALDI

İl Milli Eğitim Spor Kulübü güreşçisi Berat Veli Körpeş, 44 kiloda mindere çıktı. Elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Körpeş, finalde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçisi Arda Bozkurt’la karşılaştı. Balıkesirli rakibini de deviren Körpeş, Türkiye şampiyonu oldu. Körpeş, kazandığı bu başarıyla, Yunanistan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti.

44 kiloda, Samsun Kavak Gençlikspor Kulübü güreşçisi Mehmet Ali Boyraz ve Mersin Gençlikspor Kulübü güreşçisi Yusuf İltaş da üçüncülüğü paylaştılar.