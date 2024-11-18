Seyit T. idaresindeki 19 UD 511 plakalı kamyon Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halindeyken Scania Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen biri karavan 4 araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Emre S., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Samsun istikametine kapanan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK