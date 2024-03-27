Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2 yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kazada aynı araçta Mehmet Sönmez, eşi Zeynep, çocukları Eray, Melek Su ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara’nın (62) bulunduğu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıya şifa dilenerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Editör: İHA AJANS