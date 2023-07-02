Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Korgan Belediyesi’nin düzenlediği ortaklaşa düzenlediği 65. Orman Gülü Kültür Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri Ordu’nun Korgan İlçesi’nde yapıldı. Baş kategorisinde Çorumlu pehlivan Ünal Karaman’ın yanı sıra Recep Taslak, Onur Şenel, Menderes Saltık, Osman Aynur, Serkan Serttürk, Atilla Güzel, İbrahim Çoraman, Onur Balcı, Rıza Yıldırım, Mustafa Taş, Fatih Çakıroğlu, Semih Turgut, Ahmet Kavakçı ve Süleyman Aykırı gibi önemli pehlivanlar güreşti. Sisli bir havada geçen güreşler sonunda finalde Süleyman Aykırı’yı mağlup eden Ankara ASKİ Spor Kulübü’nün Çorumlu pehlivanı Ünal Karaman başpehlivan olurken, Süleyman Aykırı ikinci, Mustafa Taş üçüncü, Semih Turgut ise dördüncü olarak tamamladı.