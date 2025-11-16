Beygircioğlu köyünde vefat eden Kore gazisi için köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Doğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından Beygircioğlu Köyü Camisi'ne götürüldü.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.
Törene gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Gülhan Demiral, CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik ile vatandaşlar katıldı.
Muhabir: AA AJANS