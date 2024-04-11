İddialara göre olay, bayramın birinci günü akşam 22.00 civarında Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Toplu halde gezen sokak köpekleri, yoldan geçen 12-13 yaşlarındaki çocuklara saldırdı.

Olayı gören vatandaşlar araçlarını köpeklerin üzerine sürerek köpekleri çocuklardan uzaklaştırdı.

Olaya şahit olan CHP’nin önceki dönem Belediye Meclis üyesi Tuncel Gürgen, sosyal medya hesabından Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a çağrıda bulunarak,”Sayın valim, sayın belediye başkanım. Lütfen birşeyler yapın artık. Ilıca Caddesi'nde çocukları köpeklerin saldırısından arabalarımızı üstlerine sürerek kurtardık. Çocuklar perişan haldeler” dedi.

Editör: Haber Merkezi