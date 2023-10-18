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Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Eylül ayında Çorum’da 649 konut satılırken, Samsun’da Bin 772, Tokat’ta 464 ve Amasya’da ise 380 konut satıldı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,2 azalış göstererek 8 bin 446 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 azalışla 160 bin 884 oldu. Eylül ayındaki ipotekli satışların, bin 971'i; Ocak-Eylül dönemindeki ipotekli satışların ise 48 bin 865'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer satış türleri sonucunda 94 bin 210 konut el değiştirirken, ilk el konut satış sayısı 30 bin 488 olarak gerçekleşti. Ayrıca ikinci el konut satışlarında 72 bin 168 konut el değiştirdi. Yabancılara Eylül ayında 2 bin 930 konut satılırken, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 722 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak ve 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi.