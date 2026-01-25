Sürücüsü henüz belirlenemeyen 19 DV 941 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Çorum istikametinde seyir halindeyken Akkent TOKİ Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti, ardından refüje çarparak durdu.
Kaza sonrası iddiaya göre sürücü olay yerinden kaçarken, araçta bulunan Y.E.K.(21) yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından kaçtığı iddia edilen sürücünun belirlenmesi için çevrede bulunan güvenlik kameralari incelemeye alındı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK