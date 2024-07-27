Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. edinilen bilgilere göre, MT. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü İskilip Devlet Hastanesi'ne Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Editör: İHA AJANS