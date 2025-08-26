İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Köprübaşı (Hanönü) Camii’nde devam eden şadırvan ve tuvalet yenileme çalışmaları ile Kral Kaya Mezarları bölgesinde yürütülen sokak yenileme ve cephe iyileştirme projesini yerinde inceledi.

Başkan Çizikci yaptığı açıklamada, “Amacımız, İskilip’in tarihine sahip çıkarken sokaklarımızı daha düzenli ve güzel bir hale getirmek. Camimizin şadırvan ve tuvaletlerini yenilerken, Kral Kaya Mezarları bölgesinde de estetik bir dokunuş yapıyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. İskilip’i daha yaşanabilir kılmak için durmaksızın çalışacağız” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR