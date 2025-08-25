İskilip Belediyesi, özverili çalışmaları ve belediye hizmetlerine sunduğu katkılarla örnek gösterilen personelini ödüllendirdi.

Belediye çalışanlarından Ali Aluç, sergilediği gayretli ve disiplinli performansı dolayısıyla Belediye Başkanı İsmail Çizikci tarafından takdir belgesi ve ödülle onurlandırıldı.

Belediyede görev yaptığı süre boyunca sorumluluk bilinciyle hareket eden, ekip ruhunu benimseyerek iş arkadaşlarına da örnek olan Aluç’un başarısı, kurum içinde memnuniyetle karşılandı.

Muhabir: Haber Merkezi