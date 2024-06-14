Kaza, gece saatlerinde Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan S.E. yönetimindeki 06 R 3839 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada araç sürücüsü ile aynı aileden D.E., S.E. ve E.E. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İHA AJANS