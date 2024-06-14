Öğrenciler, Çölyak Derneği’nin glütensiz mutfağı inceleyerek, çölyak hakkında bilgi aldı.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Çocuk Gelişimi Bölümü’nden çok değeli misafirlerimizin ziyaretinden mutluluk duyduk. Kendileri ile çölyaklı çocuklarımızı konuştuk. Akranları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiği ve çocuklarımızda çölyak farkındalığını nasıl artırabiliriz konularında fikir alışverişinde bulunduk. Beraber geliştirebileceğimiz projeler hakkında planlamalar yaptık. Çölyak hakkında bilgiler verdik. Glütensiz mutfağımızda yaptığımız ürünleri tanıttık. Çok faydalı bir ziyaret oldu. Bu güzel düşünceleri için Doç. Dr. Nisa Gökden Kaya ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Üniversite öğrencilerimize kapımız her zaman açık. İlgi duyan tüm öğrencilerimizle çölyak farkındalığı oluşturmak üzere beraber çalışmalar yapabiliriz” dedi.

Editör: Haber Merkezi